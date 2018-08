Kaitseväe orkester tähistab väejuhatuse sajandat aastat kontserdiga Pärnus

Raamatus "Minu Hiiumaa" on teravama tähelepanu all Sarve ja Soonlepa piirkonna eluolu, mis on jäänud seni kirjanduses tuntumate kohtade nagu Kassari, Kõpu ja Kärdla varju.

Tartumaal Elistvere loomapargis sündis emailves Gellale kolm kutsikat, kes on praeguseks üle kahe kuu vanad, imevad emapiima ja on kasvult veidi suuremad kui kassipojad.

Kris Evan Säde ja Hugo Martin Maasikas ehk koosseis Wateva esitles oma uhiuut pala, mis on nii värske, et sellel puudub isegi pealkiri.

Kaitseväe orkester on toetuse väejuhatuse allüksus, mille ülesandeks on kindlustada muusikaga kõik riiklikud ja sõjaväelised tseremooniad. Orkestri repertuaaris on nii vigurmarssimisprogramm kui ka mitmed kontsertprogrammid süva- ja kergemast muusikast. Lisaks 40 professionaalsele sõjaväemuusikule mängivad orkestris ka muusikalise ettevalmistuse saanud ajateenijad.

