81-aastane Robert Redford loobub näitlemisest

Näitleja Robert Redford teatas, et tänavu kinodesse jõudev film "The Old Man and The Gun" jääb tema viimaseks.

81-aastane mees teatas, et tänavune aasta jääb kinolinal tema viimaseks. "Ära iial ütle iial, kuid minu jaoks on üsna selge, et see on näitlemise mõttes kõik," kommenteeris ta. Hollywoodi legend on kuulus oma rollide poolest filmides "Butch Cassidy ja Sundance Kid", "Minu Aafrika" ja "Suur Gatsby", vahendas Independent.

Redford viitas sellele, et on näidelnud 21-aastasest saati. "Miks mitte lõpetada millegagi, mis on hea ja positiivne," viitas ta filmile "The Old Man and The Gun". Filmis mängivad veel Casey Affleck, Danny Glover, Tom Waits ja Sissy Spacek.

Redfordi läbimurderoll oli Sundance Kid filmis "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969), kui näitleja oli 32-aastane.

1980. aastal rajas ta Sundance'i instituudi, mille toetatud Sundance'i filmifestival, mis toimus esimest korda aastal 1985, on muutunud üheks maailma mõjukaimaks alternatiivfilmide festivaliks.

Robert Redfordi režissööridebüüt "Tavalised inimesed" (1980) ("Ordinary People") võitis parima režissööri Oscari 1981. aastal. Redford pole täpsustanud, kas kavatseb loobuda ka režissööritööst.

"The Old Man and The Gun" esilinastub Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil septembris ja jõuab kinodesse sügisel.