Eksklusiiv: Kuula Wateva seni avaldamata singlit

Kris Evan Säde ja Hugo Martin Maasikas ehk koosseis Wateva esitles oma uhiuut pala, mis on nii värske, et sellel puudub isegi pealkiri.

Loos lööb kaasa Rootsi DJ Axwelliga koostööd teinud Georgi Kay. Lugu pole avaldatud veel ühelgi meediaplatvormil ning kõlas eksklusiivselt Raadio 2 hommikuprogrammis.

Wateva avaldab muusikat Saksa plaadifirma Selected Records alt. "Esimesel singlil läks väga hästi, nad ütlesid, et teeks mingi pikemaajalise lepingu. Praegu me tegime viie singli lepingu, me ei hakanud kohe kõiki oma õigusi neile kirjutama," selgitas Maasikas.

Leping mitmele loole tehti selleks, et plaadifirma tunneks ennast mugavamalt. "Kui neil on kindel, et paneme mõne loo veel nendega tulevikus, siis nemad pushivad meid kui artisti palju rohkem tänu sellele," selgitas Säde.

Enne plaadifirmaga lepingu sõlmimist tuleb noormeeste sõnul olla aga eriti ettevaatlik, sest üks väike sõna võib muuta kogu konteksti. Seetõttu ei kirjuta Wateva alla ühelegi lepingule enne juristiga konsulteerimist. Säde ütles, et selline elutarkus tuli siis, kui ta osales üheaastases Los Angelese muusikakooli programmis. "Seal oli üks tund, mis kvalifitseerus sellele, kuidas lepingust punkte ja agasid välja leida. Ühes tunnis näidati sellist lepingut, et keegi oli ühe looga kirjutanud kogu oma brändi järgmiseks 20 aastaks selle plaadifirma alla," selgitas Säde.

"Korruta sajaga, mis Eestis on, võib-olla isegi tuhandega. Kogu aeg toimub, igal pool on kontserdid."

Los Angelesse välja jõudnud duo lisas, et see, mis toimub USA muusikamaastikul, on vägev. "Korruta sajaga, mis Eestis on, võib-olla isegi tuhandega. Kogu aeg toimub, igal pool on kontserdid. Kogu aeg on täismaja, inimesed käivad ainult sellepärast, et artisti kuulata, mitte sellepärast, et teised lähevad peole, nagu meil Eestis on kombeks," selgitas Maasikas.

Säde lisas, et USA on väga hea koht, kust inspiratsiooni ammendada. "Seal elavad ainult loovad inimesed, nad tegelevad kas näitlemisega või on kuskil muusikamaailmas. Sa enam-vähem toitud ka sellest ja ärkad igal hommikul sellise vibe'iga üles, et täna teeme," selgitas Säde, et USA muusikaturg on nii suur ja paljud muusikainimesed kogunevad just sinna. "Kuna see kriitikatase on nii kõrge, peavad artistid endast kogu aeg maksimumi andma, nad ei saa poole persega teha asju," põhjendas Säde, miks USA on eriline koht muusika loomiseks.

Suure edu kõrval pole aga Wateva unustanud ka kodupublikut. "Kodu on alati hea koht, kuhu tagasi tulla mingi hetk, esimene staap, peabaas," ütles Säde, et Eestit ei kavatse Wateva hüljata.