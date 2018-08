Donald Trumpi täht Hollywoodi kuulsuste alleel plaanitakse eemaldada

Trump sai oma tähe kätte aastal 2007, osaluse eest telesarjas "Mantlipärija". Viimasel ajal on selle kallal aga korduvalt vandaalitsetud, viimati hävitati see 25. juulil kirkaga ning sama saatus tabas tähte ka kuu enne 2016. aasta presidendivalimisi. Aastate jooksul on sinna soditud svastikaid ning kleebitud kleepse.

Seega otsustas Lääne-Hollywoodi linnanõukogu problemaatilise tähe eemaldada, millest andis oma Twitteri kontol teada linnapea John Duran.

West Hollywood City council unanimously passes resolution asking the Hollywood Chamber of Commerce to remove the Donald Trump star on Hollywood Walk of Fame. #horcruxdestroyed #bellicose #belligerent #unAmericanvalues #MakeAmericaintoAmericaAgain