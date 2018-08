Naised Köögis esitas uut loomingut

Raamatus "Minu Hiiumaa" on teravama tähelepanu all Sarve ja Soonlepa piirkonna eluolu, mis on jäänud seni kirjanduses tuntumate kohtade nagu Kassari, Kõpu ja Kärdla varju.

Esmalt kõlas internetis peituvatest ohtudest jutustav "Interneeduška", mida Naised Köögis seni kaamerate ees ette kandnud pole. Kristiina Ehin lisas, et eesmärk pole siiski moraali lugeda, vaid panna mõtlema virtuaal- ja pärismaailma kokkupuutepunktidele. "Interneeduškat" on lähiajal võimalik kuulata ka elavas esituses, kuna 2. augustist 18. augustini on Naised Köögis tuuril pealkirjaga "Üks kõigi, kõik ühe eest".

