Patrick Stewart naaseb ekraanile "Star Treki" kapten Picardina

Fännide jaoks, kes on unistanud "Star Treki" kapten Jean-Luc Picardi naasmisest, võib Patrick Stewart sama hästi laenata oma tegelaskuju klassikalist fraasi ja öelda "Make it so" ("Teeme nii"). Picardi rolli pole Stewart astunud pärast aastat 2002 ja fännid on elevil.

Stewart ütles oma avalduses, et on ootamatu, kuid samal ajal meeldiv avastada, et ta on põnevil ja innustunud, et naaseb Jean-Luc Picardi rolli ning saab avastada tema sees peituvaid uusi mõõtmeid. "Leida talle uus elu, kui ma olin arvanud, et see elu on läbi," vahendas NPR Stewarti mõtteid.

Stewart üllatas fänne Star Treki kokkutulekul Las Vegases, kui ilmus lavale koos telesarja "Star Trek: Discovery" tootva platvormi CBS All Accessi tegevprodutsendi Alex Kurtzmaniga, et teatada uue sarja tootmisest.

"Järk-järgult muutus mulle aina selgemaks, et selle sarja mõjujõud, edukus, selle antav kasu.. ma pole kunagi ära väsinud sellest, kui inimesed tulevad mu juurde ja ütlevad, et sinu sari muutis mu elu," ütles Stewart publikule.

"Ja see on seoses sellega, mis ma teile nüüd ütlen, keskse tähtsusega," ütles ta. "Jean-Luc Picard on tagasi."

Stewart alustas kapten Picardina 1987. aastal telesarjas "Star Trek: The Next Generation". Ta osales ka neljas "Star Treki" filmis: "Star Trek Generations", "Star Trek: First Contact", "Star Trek: Insurrection" ja "Star Trek: Nemesis".

"Suure rõõmuga teatan, et meil on suur au tervitada Sir Patrick Stewartit taas "Star Trekis". Fännid on oodanud kapten Jean-Luc Picardi naasmist enam kui 20 aastat ja see päev on lõpuks käes. Me ei jõua ära oodata, millal saame avastada uusi maid, inimesi üllatada ja teha austusavaldus nii vanadele kui uutele põlvkondadele," ütles Kurtzman.

CBS pole veel avaldanud üksikasju uue sarja fookuse ega selle esmaesitluse kohta.