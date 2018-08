Dave Bautista teeb uues "Galaktika valvurite" filmis kaasa, kuid vastumeelselt

Bautista, kes väljendas oma pettumust juba pärast seda, kui Gunn vallandati kümne aasta taguste šokeerivate säutsude pärast, teatas pühapäeval Twitteris, et ta jätkab filmisarjas, kuigi seda vastumeelselt, vahendas Entertainment Weekly.

"Ma teen seda, mida ma olen seaduslikult kohustatud tegema, kuid "Galaktika valvurid" ilma James Gunnita pole see, millele ma alla kirjutasin. "Galaktika valvurid" ilma James Gunnita pole lihtsalt "Galaktika valvurid"," kirjutas Bautista.

I will do what Im legally obligated to do but @Guardians without @JamesGunn is not what I signed up for. GOTG w/o @JamesGunn just isn't GOTG. Its also pretty nauseating to work for someone who'd empower a smear campaign by fascists #cybernazis . That's just how I feel https://t.co/Ym4FwruVDu