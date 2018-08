"Kremli ööbikud" lähenevad esietendusele

"Kremli ööbikud" on lugu Jaak Joalast läbi tema karjääri sõlmpunktide, noorest bändimehest üleliidulise superstaarini ja noore eesti muusikamaastiku kujundajani.See on lugu kuulsuse ihast ja oskusest seda kanda. See on lugu Jaak Joalast läbi tema poolt lauldud laulude sõnade. Kuid see lugu pole ainult Joalast. See on üldistus tervest plejaadist Eesti muusikutest, omamoodi kremli ööbikutest, kes nõukoguliku meelelahutustööstuse masinavärki töös hoidsid ja kuulsust nautisid.



Lavastuses mängivad Märt Avandi, Saara Kadak, Maria Annus, Katrin Pärn, Juss Haasma, Tambet Seling, Janek Joost, Priit Strandberg ja Robert Linna. Lavastaja on Robert Annus. Kunstnikud on Ott Kangur ja Kristiina Põllu. Valguskunstnik on Rene Liivamägi ja videokunstnik Henry Griin. Joala Radari perioodi lugusid mängib ansambel Lexsoul Dancemachine.



Lavastus on osa terve Tartu Uue Teatri 10. hooaja vältel kestnud majakampaaniast, mille eesmärgiks on ära osta maja Tartus Laial tänaval, milles teater on seni rentnikuna tegutsenud. Pileteid on saadaval veel kolmele lisaetendusele 20., 21. ja 22. augustil.