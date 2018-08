Sven Lõhmus tegi bändi juba viieaastaselt

Näitleja Toomas Tross, kellel on kandev roll Eesti esimeses venekeelses seriaalis "Lasnagorsk", avaldas, et ütles sarja tegijatele esialgu ei, sest polnud kindel oma keeleoskuses.

"Muusika juurde sattusin ma väga varases lapseeas ja juba siis oli see teadli valik. Mulle meeldis muusikat kuulata ja vaadata, mida bändid teevad. Esimest bändi hakkasin tegema siis, kui mina olin viis ja vend kolm," rääkis Sven Lõhmus. Hiljem nii Mr. Happymanis kui Black Velvetis kaasa löönud Sulev Lõhmus lisas, et Sven hakkas juba varases eas ema ostetud akordionil harmooniaid koostama. "Mina üritasin lindi pealt kuuldud lääne lugude järgi hakata mängima pappkastidel ja kastrulitel," naeris Sulev Lõhmus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel