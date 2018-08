Hiiumaa kohvikutepäevad on kasvanud mitme päeva pikkuseks

Jalmar ja Sandra Vabarna said 24. juulil lastevanemateks, kuid esinesid ansambliga Trad.Attack! laval juba neli päeva hiljem. Värske isa rahustas murelikke inimesi, kes on tema poole pöördunud küsimusega, kus vastsündinu samal ajal oli.

Näitleja Toomas Tross, kellel on kandev roll Eesti esimeses venekeelses seriaalis "Lasnagorsk", avaldas, et ütles sarja tegijatele esialgu ei, sest polnud kindel oma keeleoskuses.

Hiiumaal puhkavad Margus ja Diana kuulsid üritusest kohapeal ja otsustasid, et oma silm on kuningas. Seda hirmu, et kõht liiga vara täis saab, neil ei olnud.

"Sel korral teeme seda ise, sest tuli mõte, et me võiksime midagi uut pakkuda," ütles Sedrik.

Piiritsooni peremehe Peeter Sedriku sõnul olid rahva seas populaarsed nii koogid kui ka suitsukala. Temal on see esimene kord kohvikut pidada.

Kohvikus Piiritsoon tutvustati rahvale seda, et nõukogude ajal oli Hiiumaale minekul rida piiranguid, sest tegemist oli piiritsooniga. Nüüd on ajad teised ja saarele võivad sõita kõik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hiiumaa kohvikutepäevad on kasvanud tosina aastaga nii suureks, et ühe päeva asemel kostitavad hiidlased külalisi nüüd juba neli päeva kestval festivalil. Tänavu avas saarel uksed 40 kohvikut.

