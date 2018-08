Magda Davitt, endise nimega Sinéad O'Connor avaldas üle nelja aasta uue loo

Magda Davitt, kes oli varem tuntud nimega Sinéad O'Connor, avaldas oma esimese uue loo üle nelja aasta. Lugu kannab pealkirja "Milestones" ja on eksklusiivselt kuulamiseks üleval Iirimaa The Sunis .

Lugu, mida Davitt ise kirjeldab kui fännidele mõeldud esimest demoversiooni, on koostöölugu produtsendi David Holmesiga. Davitt märkis ka, et ta töötab parasjagu uue albumi kallal, mille pealkirjaks saab "No Mud No Lotus", vahendas Pitchfork.

"Ma kavatsen kirjutada üksi ja koos paljude erinevate inimestega," märkis ta plaanitava albumi kohta. "See ei ilmu enne 2019. aasta oktoobrit."