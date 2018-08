Superstaarisaates osalenud Jaagup Tuisk esitles omakirjutatud singlit

"Eesti otsib superstaari" viimase hooaja osaline Jaagup Tuisk avaldas omakirjutatud singli "Käes nüüd aeg". Jaagupil on pärast saate lõppu olnud tihe suvi, mis on täis muusikat.

"Suve alguse poole tegelesin ma kõvasti sellega, et saada oma esimene singel välja "Käes nüüd aeg". Olid võtted ja viimased salvestused ja nüüd on muusikavideo lõpuks ka väljas. Nüüd ma saan natuke rohkem puhata," rääkis Tuisk oma suvest Raadio 2 hommikuprogrammis.

Noor muusik kirjutas loo juba pool aastat tagasi, siis kui staarisaate projekt hakkas. "Ma kirjutasin selle loo lootuses, et äkki ma saan seda esitada ka superstaari superfinaalis Saku Suurhallis. Isegi, kui ma ei olnud superfinalist, siis mulle anti võimalus seda Saku Suurhallis reklaamipausi ajal esitada, mis oli metsik kogemus," kirjeldas Tuisk.

Noore muusiku sõnul kutsub ta oma laulu ja muusikavideoga kuulajad seiklema. "Ma kirjutasin selle loo superfinaaliks. Sõnum on selline, et õnn ei jookse niisama kätte, kui sa ise ei tee tööd ja püüdle selle poole. Ka see pole piisav, tuleb leida teekaaslased ja sõbrad, kellel on samad sihid silme ees, siis on juba kõik võimalik," kirjeldas ta oma esimest singlit.

Loo produtseeris Tuisk ise ja filmis laulule ka muusikavideo. "Ma olen filmindusega kolm-neli aastat tegelenud, ma arvan, et see on üks plusspooli, et tegelen filminduse ja muusikaga ja saan neid omavahel siduda," arutles Tuisk.

Tuisk kinnitas, et uute laulude jaoks on tal ideid palju. "Lahedaid ideid on palju, nüüd tuleb kohe kool peale, aga tuleb kõik need ideed ära salvestada ja panna plaadile või teha EP. Aga ma usun, et see juhtub üsna pea," lubas Tuisk.

Tuisk lisas, et tal on ees ootamas töine aeg, sest osaleb Eesti noorte muusikaliteatri muusikalis "Sofia". "Toimub see Türil ja homsest ma lähengi sinna, kaheks nädalaks on prooviperiood ja siis tulevad Türil muusikalid," ütles Tuisk, kes eelistab tegutsemist diivanil vedelemisele. "See ongi igav, ikka peab kogu aeg mingi tegevus olema, siis on huvitav," põhjendas ta.