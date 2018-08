Prokuratuur uurib Nick Carterit puudutavat vägistamissüüdistust

Politsei kinnitas veebruaris, et üks naine esitas avalduse Carteri vastu, süüdistades endist poistebändi liiget 2003. aastal toimunud seksuaalrünnakus, vahendas BBC.

Veebruaris säutsus Ameerika laulja ja näitleja Melissa Schuman, et see oli tema, kes politseile avalduse esitas.

I'm finally doing what I thought I could no longer do. Im filing a police report #timesup ✊???? #bebrave #bethechange #metoo thank you @RAINN for empowering me to take this step. — MelissaSchuman (@MelissaSchuman) February 7, 2018

Schuman kirjutas blogipostituses, et Carter vägistas ta, kui naine oli kõigest 18-aastane.

Schuman selgitas, et kui Harvey Weinsteini ahistamisskandaal lahvatas, küsisid tema sõbrad ja pereliikmed, kas ta tahaks oma looga avalikkuse ette tulla, kuid sündmuste läbielamine oli tema jaoks liiga traumaatiline. Kui oktoobris süüdistas Nick Carterit veel üks väidetav vägivalla ohver, tundis Schuman, et peab oma lugu teistega jagama. "Pole midagi hullemat, kui olla ohver ja samal ajal nimetatakse sind valetajaks. Või väidetakse, et sa otsid lihtsalt oma 15 minutit kestvat kuulsust," ütles Schuman blogis.

Carter vastas Schumani väidetele, et on nendest šokeeritud ja kurb. Muusiku sõnul oli tema ja Schumani vahel toimunu kokkuleppeline. "Süüdistused on vastuolus minu olemusega ja põhimõtetega, mida ma austan, et kellelegi ei tohi põhjustada ebamugavust või kahju," ütles Carter.