Marika Vaarik, Märt Avandi ja Ott Sepp liituvad taas "Kättemaksukontoriga"

Jalmar ja Sandra Vabarna said 24. juulil lastevanemateks, kuid esinesid ansambliga Trad.Attack! laval juba neli päeva hiljem. Värske isa rahustas murelikke inimesi, kes on tema poole pöördunud küsimusega, kus vastsündinu samal ajal oli.

Nii mõnigi on märganud noori, kes ootamatult keset tänavat või kaubanduskeskust hakkavad oma puusi ja käsi nõksutama. Noored tantsijad tegid nüüd selgeks, mis see on ja kuidas seda teha.

Juba kaks kuud on Youtube'is löönud laineid anonüümse räppari Nublu lugu "Mina ka", mida on vaadatud üle 1,3 miljoni korra. Raadio 2 saatejuht Erik Morna selgitas Nublu fenomeni ja tõdes, et tegelikult pole oluline, kes end Nublu nime taga peidab.

"Oti ja Märdiga oleme isegi juba ära filminud – väga energiline taaskohtumine, mitte ajas tagasi-, vaid edasiminek. Ikka uskumatu poweriga on need poisid," kiitis sarja produtsent Raivo Suviste Kroonikas .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel