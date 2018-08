Galerii ja video: 6000-pealine koor laulis Eestile sünnipäevalaulu

Tasuta kontserdil "Palju õnne, Eesti!" kanti Hirvo Surva dirigeerimisel ette laul "Happy Birthday", mis oli rahvusvaheliste koorilauljate kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Programmis olid veel mitmed teised tuntud laulud, mida esitasid armastatud solistid, koorid ning orkestrid. Eriilmelisel kontserdil oli võimalik kuulda torupilli, näha orkestri vigurmarssi ja rahvatantse, kuulata vokaalansamblit Estonian Voices ning palju teisi põnevaid rahvusvahelisi eriesinejaid.

Peo kunstiline juht, dirigent Hirvo Surva rääkis kontserdi järel "Aktuaalsele kaamerale", et lauljatel on kogu nädal möödunud töötubades eesti keelt õppides.

"51 riiki on esindatud, aga väga hea meelega kõik õppisid seda," lisas Surva.

Dirigent tõdes, et lauljatel on keelt ka kergem omastada. "Eesti keel on ka väga vokaalne, seda on väga hea laulda," märkis ta.

Surva hinnangul võis kõige raskem olla eesti keelt õppida heebrea keelt kõnelevatel inimestel. "Aga siin oli ka koor Peruust, ega nendelgi pole lihtne," lisas ta.

Juubeliaastal esmakordselt Eestis toimuv koorifestival Europa Cantat toob Tallinnasse pea 5000 lauluhuvilist ja koorimuusikaeksperti 50 riigist üle maailma, lisaks sajad külalised. Rahvusvaheline muusikafestival Europa Cantat toimub iga kolme aasta tagant ning on valdkonna üks olulisemaid sündmusi. Esimene festival leidis aset 1961. aastal Passaus Saksamaal.