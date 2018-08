Täna algav festival paneb 21. korda helisema Leigo järvede ümbruse

3. augustil kell 18.00 juhatavad Eesti, Läti ja Soome juubelitele pühendatud Leigo Järvemuusika festivali avapäeva pidulikult sisse Eesti, Läti ja Soome muusikutest spetsiaalselt Leigo jaoks kokku pandud Siim Aimla džässansambel ja solist Līva Dumpe, kelle esituses kuuleme meile ja naaberriikidele kalleid teoseid kontserdil "Kodumaised viisid". Pärast seda tulevad ettekandele Tüüri, In Spe ja Põhja Konna laulud tšelloansambli seades, solistiks Valter Soosalu.

Leigo algus- ja tuleetenduse saatel tulevad festivali esimesel päeval ettekandele Eesti ning naaberriikide muusika Liepaja sümfooniaorkestri esituses, mida juhatab dirigent Vello Pähn ning millest kujuneb looduse harmoonias kindlasti erakordne ealmus. Festivaliõhtu lõpetab Liepaja Sümfooniaorkester ja kammerkoor Voces Musicales, kes esitavad Eesti esimese reekviemi, helilooja C. Kreek.

Festivali teisel päeval, 4. augustil kell 17.30 alustavad Järvi Instrumentalistsi laiendatud koosseis, Olav Ehala ja Nele-Liis Vaiksoo "Kevade" kontserdiga. Õhtu jätkub Jaak Lutsoja (akordion), Liis Lutsoja (džässviiul) ning Marius Järvi (tšello) etteastega. Koondnime all "Le Grand Tango" saab kuulda nii Lutsoja enda kui ka näiteks Piazolla loomingut. Solistid Mirjam Mesak, Annely Peebo, Raimonds Bramanis ja Priit Volmer ühes Leigo Festivaliorkestriga, Risto Joosti juhatamisel, esitavad kell 21.00 "Võluflöödi" aariaid. Suvise tähistaeva all suurejoonelise tuleetendusega kulmineerub festival Beethoveni 9. sümfooniaga.

"Muidugi oleme igal aastal kogu perekonnaga enne Jjärvemuusikat väga õhinas, aga sel aastal on kuidagi väga paljude tegemiste kõrval ka eriliselt tore ootusärevus. Ka Leigol tähistatakse Eesti sünnipäeva ja on väga tore, et muusikud on sellest tugevasti kinni võtnud ning kokku on pandud väga palju erilisi kavasid ja koosseise. Loodame väga, et külalised ja muusikud naudivad seda sama palju kui kogu meie tragi korraldustoimkond," ütles festivali peakorraldaja Tiiu Tamm.

Leigo Järvemuusika on 1998. aastal alguse saanud üritus, mis kombineerib klassikalise muusika suurejoonelise valgus- ja tuleetendusega maalilisel järvemaastikul Lõuna-Eestis. Festivalile pani aluse Tõnu Tamm, kelle unistuseks oli tuua kaunis muusika vaba looduse keskkonda. Leigo Järvemuusika populariseerib klassikalist muusikat ning pakub külastajatele unustamatut emotsiooni läbi tipptasemel muusikalise elamuse ja ainulaadse valgusetendusega.

Festival toimub 3.-4. augustil Otepää külje all Lutike külas.