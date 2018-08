Marko Reikop käis Islandil: sain paraja stressi

Reikop startis Islandile kümnendal juulil oli seal viis päeva. "Nii kummaline, kui see ka pole, ma sain ikka paraja stressi," avaldas Reikop.

Kui ülejäänud Euroopat painab kuumalaine, siis Islandil ei ole isegi sirelid veel õitsema läinud. Reikop, kellel oli kaasas sulejope ja nokamüts, pidi kohapealt ostma villase tutimütsi. "Hommikust õhtuni sadas paduvihma," kirjeldas Reikop, kelle reisi temperatuuri tipuks jäi 11 kraadi.

Islandile läks Reikop, sest see oli ainus riik Euroopas, kus ta veel käinud polnud. "Mul ei olnud võimalik Islandile mitte minna, ma pidin sinna lihtsalt minema," lausus Reikop.

Saatejuht tunnistas, et tal polnud tegelikult erilist tahtmist Islandit külastada. "Inimesed räägivad, et Islandil peab käima, see on midagi nii erilist ja kummalist, et kindlasti peab sinna minema. Mul mitte mingisugust sellist soovi polnud," ütles Reikop.

Reikopi sõnul oli Island üks kummalisemaid kohti, mida tal on külastada õnnestunud. "Sellest ma üldse ei räägi, kui kallis seal kõik on, see on eraldi teema. Lisaks sellele, et seal oli kohutav ilm ja tuju läks kohe väga halvaks, sest kümme kraadi oli, siis on seal kõik väga veider. See maastik on selline, mida sa kuskil mujal näinud ei ole," tõdes Reikop.

Ta tõi välja, et enamik tulnukafilme on tehtud Islandil, sest saart katavad ainult kivid ja sammal. "Sa tõesti tunned, et sa oled Marsil," ütles Reikop.

Lisaks oli terve 300 000 elanikuga saar turiste paksult täis. "Seal on miljon turisti ja hetk, et kedagi ei olnud, oli üks sekund ja kohe tuli 80 inimest kuskilt nurga tagant välja," rääkis Reikop, et isegi loodust ei saa üksi nautida.