Hirvo Surva paneb 51 riigi koorilauljad Tallinna lauluväljakul eesti keeles laulma

"See võttis täitsa palju aega, aga nad olid täitsa tublid. Õ, ä, ö, ü ei tule hästi välja, sest neil polegi selliseid häälikuid tähestikus. Aga muud tähed see-eest tulevad ja kokku need laused ikkagi moodustuvad. Tegelikult on see päris tore," rääkis Surva "Vikerhommikus".

Europa Cantat 2018 programmi kuuluv kontsert "Palju õnne, Eesti!" algab Tallinna lauluväljakul kell 19 ning on tasuta. 6000 kooriliiget esitavad laulupeo kavas olevaid armastatud laule. "Nüüd me siis üritamegi need seltskonnad liita ühtseks, et teha justnimelt Eesti muusikat nende kõikidega koos," ütles Surva.

Ta lisas, et erinevad rahvad laulavad erinevalt. "Eks hääle tekitamine on erinev. Siin löövad välja loomulikult erinevused. Mis suurt imet ikka teha saab, laul on laul ja hääl on hääl, aga justnimelt rahvuslikud tradisioonid. Me ei saa mõeldagi, et ühtmoodi laulavad türklane ja eestlane, sest Türgi rahvamuusika on hoopis midagi muud," põhjendas ta.

Sünnipäevalaulu lauldakse Eestile näiteks seitsmes keeles. "Hetkel on Eestis 51 riigi esindajad ja nad kõik tulevad sinna lauluväljakule. Üle 5000 on külalisi ja Eesti kooridega kokku on 6000," rääkis Surva õhtusest kontserdist. "Nii erinevaid riike ja rahvusi koos, ma ei tea, kas lauluväljak on näinud. Ma arvan, et ei ole," lisas Surva.

Eriilmelisel kontserdil on võimalik kuulda torupilli, näha orkestri vigurmarssi ja rahvatantse, kuulata vokaalansamblit Estonian Voices ning palju teisi põnevaid rahvusvahelisi eriesinejaid ja saada osa festivalimelust.

"Õnnitluskontsert on Europa Cantati kulminatsioon, sest see on koht, kus Euroopa suurima koorilaulufestivali osalejad saavad edasi anda oma õnnesoovid – ja seda loomulikult lauldes," selgitas Europa Cantat 2018 peakorraldaja Kaie Tanner.

Juubeliaastal esmakordselt Eestis toimuv koorifestival toob Tallinnasse pea 5000 lauluhuvilist ja koorimuusikaeksperti 50 riigist üle maailma, lisaks sajad külalised. Rahvusvaheline muusikafestival Europa Cantat toimub iga kolme aasta tagant ning on valdkonna üks olulisemaid sündmusi. Esimene festival leidis aset 1961. aastal Passaus Saksamaal.