Täna algab Põlvamaal Intsikurmu festival, mis on tänavu pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Kolmel laval astub üles enam kui 30 artisti nii Eestist kui ka välismaalt. Samuti on metsapargis avatud kunstiinstallatsioonid, metsarestoranid ning lasteprogramm Lastekurmu.

"Intsikurmu festival kutsub juubeliaastal Eesti ürgsesse loodusesse maailmatasemel muusikat nautima," sõnas riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. "Kuna EV100 tähistamisel on fookuses lapsed ja noored, siis on tänavusel Intsikurmul pandud erilist rõhku lasteprogrammile Lastekurmu. Väiksemaid juubelisuve nautlejaid ootavad töötoad, metsajooga, ühine toiduvalmistamine ja palju muud põnevat," rõõmustas Soe.

Intsikurmu festival pälvis Eesti muusikaettevõtluse 2018 auhinnagalal aasta muusikasündmuse tiitli. "See on suur rõõm ning esitab samas väljakutse hoida taset ja üllatada," sõnas festivali üks peakorraldajatest Mihkel Kübar. "Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva puhul pakume sisukat programmi, maitseelamusi ja loomulikult tegevusi lastele ning seda kõike meie Eesti imelise looduse rüpes," lisas Kübar.

Juubeliaastal on festivali välismaised esinejad Kiasmos, Big Freedia, Ghostpoet, Conner Youngblood, Antoha MC, Suff Daddy & The Lunchbirds ja Clap Your Hands Say Yeah. Kodumaistest muusikutest astuvad üles jazzitalent Kadri Voorand koos kitarrist Andre Maakeriga, Rasmus Rändvee, Maarja Nuut & HH, armastatud laulja ja laulukirjutaja Mari Jürjens, Meisterjaan, reket ning paljud teised.

Pere- ja lastesõbralik atmosfäärifestival pakub lisaks mitmekesisele muusikaprogrammile heli-, valgus- ja videoinstallatsioone, mida võib leida ürgse metsapargi sügavusest. Varasemast rohkem on oodata tänavakunsti. Mõlemale festivaliõhtule paneb punkti öödisko. Maitseelamuste pakkumiseks on festivalil tänavatoiduala ja lauateenindusega metsarestoranid.

Intsikurmu muusikafestival toimub 3.-4. augustini.