Evelin Võigemast: iga filmiga on mul raskem Lottet enda seest üles leida

Võigemast rääkis ETV saates "Ringvaade", et kui Elastiknaist oli nüüd, 14 aastat hiljem lihtsam kehastada, siis Lottet on üha raskem enda seest üles leida.

"Ju ma ikkagi selle Lotte rolli sain sellepärast, et Janno Põldma ja Heiki Ernits nägid minus Lottet. Küll tuleb tunnistada, et jaanuaris linastub kolmas Lotte film ja iga filmiga on mul selle Lotte endast ülesleidmine natukene raskemaks läinud. Ma ise ka vananen teatavasti ja seda kõrge häälega tüdrukut on järjest raskem enda seest üles leida, aga siiski kolmanda filmi jagu leidsime Lottet ka üles," kinnitas Võigemast.

Kui Võigemast "Imelised" esimeses filmis Elastiknaisele häält luges, tuli seda digitaalselt madalamaks keerata. Nüüd enam mitte. "Ma veel mäletan, et kuna Elastiknaine oli kõige esimene dublaaž, mis ma tegin, selline suure filmi kogemus, siis ma nägin väga suurt vaeva nendes kohtades, kus ema ennast kehtestab. Kas õhtusöögilauas või hiljem lastega. Selle dublaaži puhul olid need asjad, mis ühe duubliga tehtud said," tõdes Võigemast, kes on nüüd kahe lapse ema.

Võigemast kehastus stuudios oma kuulsamateks tegelaskujudeks ja rääkis, kuidas nendele hääle kinkimisel inspiratsiooni kogub. "Pildist eelkõige ma võtan eeskuju, sellest, mis on joonistatud. Ja dublaažide puhul on kohustus võtta eeskuju originaalnäitlejast. Need hääled juba valitakse võrdlemisi sarnased," selgitas ta.

Kõik rollid kasvavad Võigemast sõnul muidugi ka südame lähedale. "Muidugi saavad armsaks. Kõik need on omamoodi armsad. Ise ka väga ootasin "Imelistega" uuesti kohtumist, nii kaua pidi ootama, aga minu meelest filmi näinuna see ootus tasus vägagi ära, tal ei ole küll järje painet, et ta oleks esimesest kuidagi kehvem," kiitis Võigemast praegu kinodes jooksvat filmi.