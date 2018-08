Vincent van Goghi muuseum lõi käed Vansiga

Koostööprojekti raames valiti välja neli van Goghi tööd, mis jõuavad Vansi jalanõudele, särkidele ja pusadele. Nendeks on "Pealuu", "Mandilõied", "Päevalilled" ja üks autoportree. Kuraatorite hinnangul annavad just need neli teost van Gohi loomingut kõige paremini edasi ning on ühtlasi piisavalt äratuntavad.

Projekti eesmärk on hollandi kunstniku loomingu ja muuseumi enda populariseerimine. Muuhulgas eraldab muuseum osa tulust van Goghi maalide ja pärandi säilitamiseks, et see oleks kättesaadav ka tulevastele põlvkondadele.