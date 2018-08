Uuring tõestab, et tõsielusarjad muudavad vaatajate hinnanguid vaeste osas

Piret Laurimaa ja Sepo Seeman etendavad suvel Toomas Nipernaadi lugu. Lavastust, mis räägib armastusest, ümbritseb ka armastus, sest kogu teatri taga on mõlema näitleja pered ning vanaisa on toetamas Sepo Seemani pojapoeg.

Nii mõnigi on märganud noori, kes ootamatult keset tänavat või kaubanduskeskust hakkavad oma puusi ja käsi nõksutama. Noored tantsijad tegid nüüd selgeks, mis see on ja kuidas seda teha.

Uuringu autor Dr. Rudolfo Levya lausus, et töö põhjal saab teha oletusi, miks on Ühendkuningriikides viimastel aastatel vähenenud toetus sotsiaalabile ja töötute abistamisele. Veel lisas ta, et alahinnata ei saa kultuuri mõju – nähes enda ümber rikkust ja õnnelikkust siduvaid hoiakuid, hakkavad neid seostama ka tarbijad.

Seejärel uuriti osalejatelt, kui kõrgelt nad hindavad majanduslikku heaolu, mida nad arvavad sotsiaalhoolekandest ning kuidas suhtuvad endast vaesematesse inimestesse. Selgus, et juba väikesest annusest seltskonnaajakirjandusest piisas, et osalejate arvamust nendel teemadel muuta.

