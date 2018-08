Iiris kannab alati kaasas luigesulge: see aitab mõista, kui absurdne on elu

"Sulg on alati minuga. Mul on kübara peal on valge sulg, mida ma kasutan selleks, et saada aru, kui absurdne elu on. Mu vanaema kümme aastat tagasi korjas selle sule Hiiumaalt ühest rannast. See on luigesulg. Ta kümme aastat hoidis kapis ja andis nüüd mulle," selgitas Vesik Raadio 2 hommikuprogrammis.

Kuigi vanaema kinki Iirisele kaks sulge, kinkis Iiris ühe tänavamuusikule, kes oli kolinud Inglismaalt Eestisse, kuid kelle eestlasest tüdruksõber ta maha jättis. "Ma loodan, et ta hoiab seda sulge hästi, nüüd kui ma Londonis olen, mõtlen ma, et oleks üks sulg Londonis ja teine Eestis, oleks hea," tunnistas Iiris, et on veidi õnnetu sule ärakinkimise tõttu.

Londonis elav Iiris on kodumaal kõigest kümneks päevaks, kuid Eesti on lauljale talisman omaette. "Ma alati käin Eestis, sest ma läheksin muidu hulluks," tunnistas Iiris.

Välismaal hoogu sisse saav muusik rääkis oma kogemusest festivalil The Boondocks, mis toimus aprillis Inglismaal. "Üpris erinäolist rahvast oli, aga lõpuks me saime inimesed tantsima," kiitis Iiris.

Festivalile sõit ei läinud aga viperusteta. "Me sõitsime sinna, hästi palav oli, esimesed kümme minutit ja kaasistuja klaas kukkus alla, nii et me sõitsime sinna ilma aknata. Jõudsime kohale, kõik oli väga chill," meenutas laulja.

Raadio 2 eetris esitles Iiris kaht laulu.