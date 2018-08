Lapseootel Eeva Talsi tuurist: võimalusel teen lõunauinaku ja niimoodi saabki hakkama

30 kontserdist on praeguseks antud seitse, kuid tuur kestab terve augusti. "Väga hästi saan hakkama, nagu iga teine. Aga ma üldiselt kuigi palju puhkan hommikul ja magan päris palju. Võimalusel teen lõunauinaku ja niimoodi saabki hakkama. Väga päikese kätte ei roni, päike natuke väsitab praegu," rääkis Talsi Raadio 2 hommikuprogrammis.

Tihe kontserdikava on Talsi sõnul pigem mõnus. "Ma vaatasin meie iidoleid, kuidas nemad tuuritavad, ja nemad panevad tegelikult palju-palju suuremaid tuure. Ikka peab alati sammukese edasi astuma, ise ka pingutama ja ühel hetkel avastad, et 30 kontserti on lihtne," avaldas Talsi.

Kitarrist Jaan Jaago sõnul on kontserdituur Curly Stringsi kingitus EV100 raames. "See on meie väikene kingitus ka kallitele kaasmaalastele, kellele meie muusika korda läheb ja selle mõttega me võtsimegi selle tiiru ette, et minna väikestesse paikadesse ja viia nii meie juubeli meeleolu kui ka vabariigi juubeli meeleolu oma muusikaga sinna," ütles Jaago.

Tuur jõuab kodumaa mitu korda risti-rästi läbi käia ning selle raames on külades nii väikseid intiimseid ülesastumisi kui ka suuremaid välikontserte.