Kinoteater lõi isikliku rekordi ja toob sügisel kavva Priit Võigemasti lavastuse

Seni on Kinoteatri statistikanumbreid vedanud 79 mängukorraga "Võidab see, kellel kõige hullem mees" (esietendus september 2012) Piret Krummi ja Katariina Tammega peaosas ning publikurekordit hoiab 12 500 vaatajaga "Once Upon a Time in Estonia" (esietendus detsember 2016), mille peaosades olid Indrek Ojari ja Argo Aadli.

Suur etenduste hulk on töövõit ennekõike etendust teenindavale personalile. Nagu ütles tänaseks 150 korda valvurina üles astunud Johannes Viik, siis tekstid on sõna-sõnalt pähe kulunud. "Aga kuna publik on iga kord uus, siis igav ei hakka. Pean end igal etendusel uuesti kehtestama, et kord oleks majas ja keegi vanglast ennetähtaegselt välja ei pääseks," lausu sta.

Huvitavamatest seikadest meenutas Viik 2017. aasta suve viimast etendust, mis oli broneeritud EV Presidendi Kantseleile. "Proua Kaljulaid käitus viisakalt ning kartsa teda panema ei pidanud. Aga eluaegsete osakonnas istus ta suletud kambris nagu kõik teisedki. Tore, et kaasas olnud julgeolekumees meiega kaasa mängis," naljatas ta.

Lavastust "Murru 422/2" mängitakse kuni 19. augustini.

Esietendus: juuli 2017. Idee ja teostus: Henrik Kalmet, Revo Koplus, Raido Linkmann (NO99), Paavo Piik, Paul Piik, Priit Põldma, Illimar Vihmar. Pileteid saab Piletilevist.

Sügisel esietendub Kinoteatris uus Priit Võigemasti lavastus, kus mängivad Mari Jürjens, Kait Kall, Markus Luik, Tõnis Niinemets ja Evelin Võigemast.