Toomas Tross lõi vene keele ees põnnama ja ütles "Lasnagorskile" esialgu ei

Näitleja Toomas Tross, kellel on kandev roll Eesti esimeses venekeelses seriaalis "Lasnagorsk", avaldas, et ütles sarja tegijatele esialgu ei, sest polnud kindel oma keeleoskuses.

"Kui ma nägin, et kõik tuleb vene keeles teha, ma ütlesin alguses esiotsa, et vist on minu jaoks üle jõu käiv ja loobusin. Midagi oli seal, mis neile meeldis, kas minu lonkav vene keel või totaalne aktsent, igal juhul nad väga-väga tahtsid mind sinna tagasi," rääkis Tross, kes mängib nüüd seriaalis kandvat rolli pereisana, "Vikerhommikus".

Vene keeles näitlemine on Trossi jaoks tõsine ja paras pusimine. "On ära ununenud see keel. Me oleme mänginud küll soome keeles või inglise keeles ja Hiinas seitsme hiinakeelse sõnaga hakkama saanud ja Prantsusmaal hakkama saanud. Nüüd siis peab vana armu üles otsima," rääkis Tross, kes on kuulsa klounipaari Piibu ja Tuuduna mööda maailma etendusi andnud.

"Lasnagorskis" on Trossi esimesi suuremaid seriaalirolle. Varem on mees küll Eesti sarjades mänginud, kuid pigem pisiosi, kus ta näiteks laibana lõpetab. Nüüd on tal üks peaosadest.

"Need tegelaskujud ongi üks pere, mina olen pereisa, siis on pereema, siis on lapsed, poeg ja tütar sellel mehel ja naisel, aga nad ei ole oma kodu ehk maja veel valmis saanud, nagu paljud eestimaalased, kes alles kõpitsevad oma maja ja nad on sunnitud elama Lasnamäe korteris ehk minu tegelaskuju mõistes äia juures," kirjeldas Tross seriaalis toimuvat.

Kuna tegemist on komöödiaga, siis Trossi sõnul juhtub seal väga palju. "Ma ise arvan, et vaatajad peaksid seal ära tundma väga-väga palju iseennast. Mis sellest, et see toimub venekeelses keskkonnas, aga inimene on alati inimene ja kõik naljad ja situatsioonikoomika hetked ongi läbi tavaliste inimeste, kes elavad siin samas meie kõrval," selgitas Tross.

Sarja režissöör on Venemaa kogenud lavastaja Irina Vassiljeva ja stsenaariumi kirjutas Juri Rusin. "Ta on väga hea stsenaarium. See on juba suur-suur asi, et see algmaterjal on väga hea. Vist heaks tegi ühel põhjusel ka see, et on materjali, mida teha ja teine asi, et oli suur meeskond, stsenaariumit ei kirjutanud üks või kaks inimest," ütles Tross.