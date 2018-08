Kultuurikorraldaja Sandra Suurkask saatejuhiväljakutsest: tundsin, et see on minu võimalus

Täna käis Suurkask "Vikerhommikul" külas, et kirjeldada oma ootusi eelseisva saate ees. "Saate ettevalmistamine on minu enda jaoks hästi põnev olnud, et kaevata seal ja saad aru, kui vähe sa tegelikult tead," rääkis Suurkask. Reedese saate teema on hipindus ja hipimuusika.

Erilist põnevust on Suurkasele pakkunud Eesti hipikultuuri uurimine. "Ongi olnud hästi kihvt selle osaga ka veidi tutvust teha ja ma arvan, et saatest inspireerituna ma jätkan kaevamist Eesti hipimaailmas," lubas Suurkask.

Taavi Libele kirjutas juuni lõpuks 34 inimest, kes avaldasid soovi temaga koos saadet juhtida. Suurkask kirjutas saatejuhile viimasel minutil. "Mul oli see mõte ammu ja olin jaganud perele linki ja üleskutset, et minu võimalus, ja kõik olid takka kiitnud. Mul jäi selle taha, et mul polnud geniaalset saateideed välja pakkuda," põhjendas Suurkask, miks saatis oma avalduse minut pärast kandideerimisaja lõppu.

Saateidee hipindusest tuli Suurkasele pähe viimasel hetkel. "Viimasel ööl mõtlesin, et läbi muusika ja läbi oma lemmiktegevuste jõudsin ma sellele, et äkki valida muusikas mingi ajastu ja keskenduda hipindusele," rääkis Suurkask.

Suurkask töötab muidu Rae kultuurikeskuse kultuurikorraldajana ning teeb igapäevatööd kogukonnatöö spetsialistina.

Lisaks Suurkasele valis Libe saatesse legendaarse korvpallitreeneri Andres Sõbra ja põllumees Raimond Elliku. Jututeemad varieeruvad spordist hipideni, sekka lõbusaid lugusid põllumehe elust.

"Suveöö" on eetris 3. augustil kell 23 ning kestab kella kaheni öösel.