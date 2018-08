Endine baleriin Anna Gavronski tõmbas balletikingad taas jalga

Trenn algas juba kell üheksa hommikul ja Anna aimas juba ette, et tulemas on karm hommik, kuid otsustas võtta viimast, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Keset trenni pidi Anna korraks kõrvale astuma, sest lihased olid liiga pinges, kuid jätkas siis treeninguga. "Väga tubli, eks on näha, et see on selline asi, et peab järjepidevalt tegema, et olla vormis, aga tema füüsiline vorm on küll super," kiitis priimabaleriin Age Oks Annat kõrvalt jälgides.

Kuigi kombinatsioonid jäid Annale kehvemini meelde kui lapsepõlves ja jalad ei jõudnud järele, tunnistas endine baleriin, et ballett meeldib talle siiani. "Mul ei olnud meeles, mis tunne see on päris. Kunagi tohutu trennitegemine käis, aga see maitse, mis suhu tuleb sellel ajal, ei olnud meeles. Praegu on päris raske ja vastik olla, aga pärast olen ma nii rõõmus, et ma selle trenni kaasa tegin," ütles Anna.

Balanchine Ballett Class õpetaja Viki Bromberg Psohoyos kiitis, et Annal läks suurepäraselt. "Homme on sul lihased valusad, mine õhtul mõnusasse vanni," soovitas balletitreener.

Anna õppis lapsena 12 aastat balletti, kuid pole tantsimisega juba kümme aastat aktiivselt tegelenud. "Ma lõpetasin Vanemuise balletikooli ära ja läksin korraks tantsu õppima välismaale, aga sain aru, et see pole minu jaoks," rääkis Anna, miks jäi lõpuks ajakirjanduse peale.

Balletti läks Anna õppima vanema õe eeskujul. "Mulle nii ballett meeldis, käisin vanaemaga teda kogu aeg vaatamas. Istusin tunde ja vaatasin vanaemaga, kuidas õde teeb balletitrenni," selgitas Anna.

Anna suurimaks rolliks jäi peaosa lasteballetis "Lumekuninganna", kus ta tantsis Gerda rolli. Nüüd teeb Anna peaosasid televisioonis ning alustab sügisel uue intervjuu- ja debatisaate juhtimist. Uuel hooajal ei ole Anna ekraanil enam Anna Gavronskina, sest augustis abiellub ta "Pealtnägija" toimetaja Kristjan Pihliga.