Jan Uuspõld astub taas Zorrona lavale

Piret Laurimaa ja Sepo Seeman etendavad suvel Toomas Nipernaadi lugu. Lavastust, mis räägib armastusest, ümbritseb ka armastus, sest kogu teatri taga on mõlema näitleja pered ning vanaisa on toetamas Sepo Seemani pojapoeg.

Nii mõnigi on märganud noori, kes ootamatult keset tänavat või kaubanduskeskust hakkavad oma puusi ja käsi nõksutama. Noored tantsijad tegid nüüd selgeks, mis see on ja kuidas seda teha.

"Eelmisel aastal saime aru, et meil klapib laval üksteisega liigagi hästi ja aega ei saa raisku lasta. Tuuribussis sündis aina uusi mõtteid ja šketse, nii ei jäänudki muud üle need lavale seada. Lõbusamat seltskonda annab otsida," märkis Uuspõld.

Sel sügisel saab näha Jan Uuspõldu koos Mairo Marjamaa ja Rene Puuraga stand-up lavastuses "Oma jope". Tegemist on mõttelise jätkuga eelmise aasta stand-up-kontserdile "Oma jõul". Sel korral on Janil plaanis kehastada erinevaid karaktereid oma rollide paremikust, sest tiitli Oma Jope jahil astuvad laval võistlustulle nii Zorro kui ka rullnokk Pets ja Sakari Mäkelä jpt. Publik otsustab, kes nendest võistluse võidab ja saab kõigi omade jopede jopeks.

