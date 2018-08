Raadio 2 läheb Intsikurmule

Piret Laurimaa ja Sepo Seeman etendavad suvel Toomas Nipernaadi lugu. Lavastust, mis räägib armastusest, ümbritseb ka armastus, sest kogu teatri taga on mõlema näitleja pered ning vanaisa on toetamas Sepo Seemani pojapoeg.

