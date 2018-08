"Viskit" antakse peale

Selle puhul on palast valminud suurejooneline uusversioon, milles löövad kaasa hetkel edetabelite tippe hoidev Võsu rämmaribande 5Miinust, MC Napoleon ja vanameister Genka. Kirsiks tordil on loos kaasa tegemas luuleäss Contra, kes räpib seekord läti keeles.

"Viskilaul tuli omal ajal nagu Öökülma albumi nimigi ütles: välk selgest taevast. See oli nagu liiter värsket kasemahla otse näkku, veidi teistmoodi ja kuradi lõbus," meenutas Genka dekaadi taguseid aegu.

"Umbes 2006 aastal seda viskilaulu kirjutades oli plaanis teha üks naljakas peolugu, mis ilmselt ka õnnestus," selgitab Öökülma räppar MC Lord. "Samas on lahe tõdeda, et see sõge tümakas jättis kõigile võimaluse ise juurde mõelda sügavam taust, sotsiaalsete valupunktide torkimine näiteks. Ja toimiski nagu punk! Sama värk on uue juubeliversiooniga - häbitu peolugu, samas on viited riigi alkoholipoliitikale ja meie suurele sõprusele Lätiga. Numbrimaagia on ka lahe: Viskilaul 10, Eesti 100, Alko1000..."

Digitaalselt ja CD-l:

1. Viskit 2018 (+ 5miinust + Genka + Napoleon + Contra)

2. Viskit 2018 (Masta Robusta Remix)

3. Viskit 2018 (Melkker Death Trap Version)

4. Viskit 2018 (Big Tune Hall Remix)

5. Viskit

6. Viskit (Tallinn Funk Remix)

7. Viskit (Masta Robusta 2007 Garage Mix)

3. augustil on võimalus kuulda "Viskit" 2018. aasta versiooni elavas esituses Eesti Hip-Hop Festivalil öösel kella 2 paiku.