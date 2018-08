Kümnendat sünnipäeva tähistav Dramamama annab aasta ainsa kontserdi Eestis

Bluus-rokki viljeleval bändil Dramamama täitub sel suvel kümme tegutsemisaastat. Logistilistel põhjustel bänd väga tihti kontserte ei anna ja seda erilisem on järgmise nädala ülesastumine kontsertklubis Kivi Paber Käärid – nimelt on tegemist bändi ainsa esinemisega Eestis sel aastal.

Bändi kitarrist Laur Joamets elab USAs ning rõõmustab üksikute Dramamama kontsertide üle südamest. "Väga hea meel on üle pika aja koju tulles heade sõpradega lava jagada ning meie enda lugusid esitada. Loodan nädala pärast toimuval kontserdil palju tuttavaid nägusid näha," ütles ta.

Dramamama sõidab oktoobris Laurile USA-sse külla ning Nashville'is salvestatakse koos uut muusikat. "Anname ilmselt veel selle aastanumbri sees välja uue plaadi. Meil on mitmeid realiseerimata ideid ning ka täiesti värskeid demosid, mille Nashvilles'is ühes stuudiolinnakus Dramamama uueks muusikaks vormime," rääkis bändi solist Mikk Tammepõld.

Bändil on hetkel käimas ka Hooandja kampaania, mille kaudu saab uue muusika sündi toetada ning ühtlasi broneerida endale sissepääsu 8. augustil toimuvale kontserdile. "Piletite eelmüüki me sel korral ei teinudki, pigem esineme tänutäheks kõigile toetajatele ja kui ruumi veel jääb, siis müüme ka ukselt mõned piletid," sõnas Mikk. "Lisaks meile on laval ka Eesti hetke üks ägedamaid bluusroki bände The Queen Of Spades – nii et oodata on väga võimsat kontsertõhtut," lubas ta.

Dramamama ja The Queen Of Spadesi kontsert toimub 8. augustil kontserdiklubis Kivi Paber Käärid. The Queen Of Spades astub lavale kell 21.45, Dramamama ca kell 23.00.