Pärnu poisid saatsid robotid kosmosesse

Gamecani asutaja ja tegevjuht Marten Palu on Pärnusse jäänud üksi, ülejäänud 13 töötajat on mujal maailmas laiali ja arendavad sama mängu. Sellest, millist pilti Overstepi mängija mõne aja möödudes arvutikuvaril nägema hakkab, tohib praegu näidata vähe. Tähtis on aga, et lõpuks on mängu loomiseks vajalik rahasumma koos.

"2014, kui ma mänguarendusest midagi ei teadnud, mõtlesime, et teeme ühe tulistamismängu, paneme robotid kosmosesse ja järgmisel aastal laseme välja," kommenteeris Palu "Aktuaalsele kaamerale". "Siis tegime hunniku vigu, nagu ikka, mitu aastat mõtlesime mängu ümber ja lõpuks leidsime õiged meeskonnaliikmed, kohe mitu mentorit, kes on teinud mänge suurte brändidega. Töötasime uuesti selle idee kallal ja siis läksime ideega pooleteist aasta jooksul erinevate investoriteni."

Nii tuli 300 000 eurot, mis kulub mängu arendamiseks. Palu ütleb, et mitmes mõttes sarnaneb Overstep praegu populaarse Fortnite`iga.

"See on tasuta mäng. Sa saad osta mängu sees asju, mis sind tingimata tugevamaks ei tee, aga sa saad ennast väljendada," märkis Palu. "Kellele meeldib, et tal on roosad riided seljas, kellele meeldib, et tal on kirka asemel pulgakomm käes."

Marten Palu ise võib olla tänulik oma vanematele, kes lubasid tal arvuti- ja videomänge mängida juba siis, kui ta oli vaid nelja-aastane. Aga piiri tuleb pidada ja vahepeal ka muude asjadega tegelda, ütles Palu.