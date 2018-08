We Love The 90s avaldas Eesti esinejate nimekirja

Tallinna lauluväljakul toimuv regiooni suurim retrofestival We Love The 90s avaldas Eesti esinejate nimed. Lavale astuvad Maarja-Liis Ilus, Koit Toome & Sarah, Meie Mees, Caater, Nancy, A-Rühm, Mr Happyman, Marju Länik, Astra, Estin.

Neljandat korda toimuv We Love The 90s-el esineb terve rida suuri 1990ndate aastate muusikanimesid. Lauluväljaku panevad retrorütmides tantsima Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.

Üle 20 aastat kestnud pausi järel tuleb oma Elvise kavaga lavale Eesti ajastulegend Carl Danhammer.

We Love The 90s toimub Tallinna lauluväljakul 23.-25. augustini.