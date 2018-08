The Sound pühendas mootorratturitele loo

Eesti pop-rock bänd The Sound on võtnud värske suuna ning avaldas koos videoga uue loo "Motomaania". Teos on pühendatud Eesti mootorratturitele ja motokultuurile.

"Nii mõnigi mootorrattur on välja öelnud, et tegemist on tänaseks ühe Eesti ajaloo parima mototeemalise rokklooga. Viimase paari kuuga on meie vastastikune austus motoinimestega tohutult kasvanud," ütles The Soundi laulja, Steven Kopliste.

The Sound on juba viis aastat tegelenud Eesti rokkbänd. Laulja Steven Kopliste, trummar Martin Kruus, bassist Peeter Johannes Priks, kitarril Valeri Smõslov ja klahvpillil Emil Raja.

"Motomaania" muusika ja sõnade autor on Steven Kopliste ning video tegi valmis Kristian Künk.