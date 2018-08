Tomi Rahula: Eestil on võimalus pigem muusikaga läbi lüüa kui lavashowga

Sel suvel teatati, et Tomi Rahula jätkab Heidy Purga alustatud ja Mart Normeti täiustatud Eesti Laulu vedamist. Rahula ütles, et sel sügisel hoo sisse saav Eesti Laul ei alusta nullist, vaid edasi minnakse lihtsalt väiksemate ja suuremate muudatustega.

"Saama hakkab Mardi ja Heidy alustatud asja edasiviimine. Nad on teinud sellest väga-väga suure asja, mis on väga tubli. Seal on tegelikult koht selles võistluses, mida saab veel edasi arendada ja tulevadki pisikesed, suuremad, väiksemad uuendused, mis annavad asjale veel paremat maiku," lubas Rahula raadio 2 hommikuprogrammis.

Rahula rõhutas, et päris nullist Eesti Laulu tema eestvedamisel tegema ei hakata. "Minu nägemus, mis mina esitasin oma motivatsioonides ja ideedes konkursil, ei olnud selle asja pahupidi keeramine ja see järelikult sobis vaadetega, kes mind valisid. Mina ei näinud, et see asi tuleks pulkadeks lahti võtta ja alustada nullist," lausus Rahula.

Küll aga näeb Rahula, et on kohti, mida annab veel arendada ja paremaks teha. "Eesti Laulul peab hästi oluline osa olema muusikal, ma saan aru, et tänapäeval on show oluline ja showd tehakse, aga see ei ole primaarne. Primaarne on hea muusika ja Eesti võimalused suures pildis on ikkagi oma muusikaga läbi lüüa kui pigem meeletu lavashowga. Kusagil on piirid ees, kui tuleb Saksamaa või Inglismaa oma rahakotiga, see kõik ju lõpuks maksab, et teha midagi meeletut. Aga näed, tuli Portugal, laulis ja võitis," tõi Rahula näite.

Muusika osas on Rahula ekspert ning tegeleb laulude produtseerimisega. Tema sõnul on produtsent inimene, kes teeb laulust laulu. "Tihtilugu on see, et võtad välismaa plaadi kätte, kes iganes seal autor kirjas on, tegelikult muusika autor on üldjuhul meloodia autor ja produtsent on see, kes ehitab selle asja sinna ümber," rääkis ta.

Rahula sõnul oli produtsent ka maailmakuulus helilooja Mozart. "Ta oli helilooja pluss produtsent. Kui sa teed ikka sümfooniaorkestri teose, sul on seal üks meloodialiin, mis jookseb läbi ja kõik, mis seal ümber on, on arranžeering ja produtseering," selgitas Rahula.

Produtseerimine tähendab ka meeskonnatööd ning Rahula sõnul on sel juhul oluline, et inimesed klapiksid. "Tegelikult ma arvan, et see on meeskonnatöö nagu iga teine, seal on vaidlusi, eriarvamusi ja vaidluste käigus tulevaid lahendusi, on ka riske. Kui ühele meeldib A ja teisele B, tuleb otsus vastu võtta, kumb siis jääb," rääkis Rahula.

Tema sõnul on oluline aeg-ajalt ka oma ego maha suruda. "Egodega on see, et peab arvestama teisega ka. Isegi kui sul on kindel nägemus ja arvamus, sa pead teise ära kuulama, ikkagi sellega arvestama ja tegema teinekord selle tagasisammu," lausus Rahula.