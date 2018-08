Erik Morna: mind ei huvita, mis on Nublu pärisnimi

Juba kaks kuud on Youtube'is löönud laineid anonüümse räppari Nublu lugu "Mina ka", mida on vaadatud üle 1,3 miljoni korra. Raadio 2 saatejuht Erik Morna selgitas Nublu fenomeni ja tõdes, et tegelikult pole oluline, kes end Nublu nime taga peidab.

Morna tunnistas "Vikerhommikus", et tema ei tea, kes Nublu tegelikult on. "Ma tean, et ta on ilmselgelt andekas, vaimukas ja maitsekas tüüp, kes oskab sõnu seada ja julgeb laval esineda, kuigi kamuflaažis. Mis ta päris nimi on, see mind ausalt öeldes eriti ei huvita," ütles Morna.

Raadio 2 hakkas Nublut mängima juba talvel, kui Nublu avaldas loo "Droonid". Räppari tähelend algas Soundcloudist ja Morna soovitab ka Nublu teisi lugusid kuulata. "Tasub tema riime tõesti kuulata, need on väga nauditavad. Tore, et noored kuulavad seda, sest see arendab eesti keelt väga kõvasti," kiitis Morna.

Esimese suurema kontserdi andis Nublu kevadel Erinevate Tubade Klubis, esinemisel oli kohal ka Morna. "Väga enesekindel ja nagu praegu räpi ehk lõksu ehk mõminaräpi pidudel kombeks, siis kõigil inimestel on sõnad peas. Tihtipeale, kui sa oled laval, sa ei peagi eriti palju oma teksti kasutama. Sa ütled paar sõna ette ja kogu rahvas möirgab sulle järele kõvemini kui sina. Sa ei peagi mitte midagi tegema," kirjeldas Morna Nublu easinemist.

Juba sel nädalavahetusel esineb Nublu hip hop festivalil Elvas.

Seda kas Nublul õnnestub anonüümsus säilitada, Morna öelda ei oska, sest maailma mastaabis pole seda peaaegu keegi suutnud. Nii Jungle'i, Gorillaze kui ka Superorganismi taga olevad nimed on lõpuks välja tulnud. Eestis on natukene teisiti. "Võtame Eesti mastaabi, kas ansambli Caater kõik liikmed on teada, nendel võib-olla õnnestus? Selline projekt nagu 42GO ehk "Bemmi kummide" bänd, kas keegi teab, kes selle liikmed olid? Kes on 5miinust?" küsis Morna artistide kohta, kes on siiani suutnud oma pärisnime varjata.