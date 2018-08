ERR seriaali võtteplatsil: saunas on sündimas kinoime

Võtete tarbeks oli ERR-i stuudiosse püsti pandud igati autentne Lasnamäe korter, kus mustad nõud laual viitasid sellele, et äsja on üles võetud ühine söömaaeg. Võtete vahepausil tõdes Jana Pavlenkova, et iga sekund on arvel ja kõik täpselt planeeritud, kuna esilinastus peab toimuma juba kolme kuu pärast, täpsemalt neljandal novembril.

Kuigi võttepäevad kestavad 12 tundi, sujub koostöö hästi. "Oleme siin eesmärgiga, et me ikka õpiksime," sõnas Pavlenkova. "Lasnagorsk" on Eesti esimene venekeelne sari, mis ei jää loodetavasti viimaseks – plaanis on neid veelgi toota. Sarja meeskond on sealjuures rahvusvaheline: töös osalevad nii venelased, eestlased, ukrainlased kui ka valgevenelased.

Sarja idee tuli tegevprodutsent Darja Saarelt, kes leidis, et Eesti teleseriaalide kultuur väärib edasi arendamist. "Loodame, et "Lasnagorsk" oleks selline esimene pääsuke, et me proovime ja siis vaatame, kuidas edasi saab," lausus Pavlenkova lõpetuseks.



Palavusele vaatamata püsis reipana Toomas Tross, kelle kanda on sarjas perepea roll. "Kuigi täpsem oleks vist öelda, et ma arvan, et olen perepea," lisas ta. "Lasnagroski" korteris elab koos kolm põlvkonda ja nende omavahelistest pingetest sari jutustabki.

Samuti tõdes Tross, et vene keeles ta end kuigi kindlalt ei tunne. "Loodan, et iga päevaga läheb asi paremaks, aga täna on veel päris keeruline," tõdes näitleja. Kuigi sari tuleb venekeelne, avaldas Tross lootust, et seda jõuavad vaatama ka eestlased. "Minu meelest on see väga hästi kirjutatud komöödia, mida väga palju ei leia," lisas ta.