USA näitleja Alan Alda, kes on tuntud seriaalidest nagu "M*A*S*H" ja "The West Wing", avaldas, et põeb Parkinsoni tõbe.

82-aastane näitleja rääkis oma haigusest telekanali CBS hommikusaates "This Morning", et tal diagnoositi Parkinson kolm ja pool aastat tagasi ning ta on sellest valmis nüüd rääkima, vahendas BBC.

"Ma tahan sellega avalikuks tulla põhjusel, et mul on sellest saati olnud täisväärtuslik elu," ütles Alda ning rõhutas, et ka pärast diagnoosi saamist käib ta jätkuvalt trennis, näitleb ning harjutab kolm korda nädalas poksimist.

Parkinsoni tõbi on degeneratiivne kesknärvisüsteemi haigus, mis sageli kahjustab liigutus- ja kõnevõimet. Parkinsoni tõve korral häirivad haiget kõige enam jäikus, treemor, liigutuste aeglus ning ulatuse vähenemine, tasakaaluhäired, kõnnaku häired.

Alda sõnul märkas ta oma hiljutisi intervjuusid vaadates, et pöial tõmbleb aeg-ajalt. "Ma arvasin, et on kõigest aja küsimus, kui keegi teeb sellest mõne kurva loo, aga see ei ole olukord, kus ma praegu olen," julgustas Alda.

NEW: Actor @AlanAlda just revealed he has Parkinson's disease. The award-winning actor says he was diagnosed with the disease three and a half years ago. https://t.co/cYba2YKewS (via @CBSThisMorning) pic.twitter.com/OpIUBvCKWi — CBS News (@CBSNews) July 31, 2018

Alda sõnul läks ta kontrolli, sest oli lugenud New York Timesi artiklit, et kui inimene hakkab unes kummaliselt käituma, võib see viidata Parkinsoni tõvele. "Ma nägin und, et keegi ründab mind ja ma viskasin tema pihta koti kartuleid, tegelikkuses viskasin ma oma naist padjaga," tõi ta näite.

Alda sõnul on haigusest teadasaamise juures kõige hullem hirm, mis saama hakkab, kuid tegelikult on võimalik ka selle diagnoosiga oma elu täisväärtuslikult edasi elada.