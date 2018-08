Nii mõnigi on märganud noori, kes ootamatult keset tänavat või kaubanduskeskust hakkavad oma puusi ja käsi nõksutama. Noored tantsijad tegid nüüd selgeks, mis see on ja kuidas seda teha.

Alguse sai see internetisensatsioon "Saturday Night Live'i" telesaatest, kus poiss nimega Russell Horning oli Katy Perry tantsupoiss ning tuhmistas isegi staari oma säraga. Seljakotiga tantsija tegi tantsuliigutust, mis nüüd on vallutanud terve maailma ja kannab nime flossing, vahendas "Ringvaade".

Noored tantsijad Markus Niilus ja Marie-Liset Taut, kes filmisid hiljuti ka Laura Põldvere uue muusikavideo "Tõusulained", näitasid stuudios saatejuht Jüri Muttikale ja Laurale, kuidas flossing käib.

Juuli alguses veetsid 40 noort tantsijat neli päeva koos Tartu tantsuakadeemias, et saada rohkem teada filmimaailmast ja õppida tundma muusikavideo valmisimise kõiki etappe.

"Me õppisime video monteerimist ja me õppisime ka grupitööd. Meil Shate tantsukoolis rõhutakse just grupitööle ja kui grupitöö on hea, tuleb ka video hea," rääkis Taut.

Koostöös valmis tore muusikavideo Laura värskele singlile. "Mina tulin teisel päeval ja nägin protsessi, kuidas nad filmisid erinevaid lõikusid ja sain enda partii ka anda sinna. Väga lahe oli see kokkusattumus, millele ma üldse ei mõelnud varem, et kõik need kohad, mis nad olid valinud, Tartu on ju minu sünnilinn, kõik see on seal filmitud ja väga lahedalt läks kokku. Need on kõik minu jaoks mingite seoste ja erinevate sündmustega läbi lapsepõlve olnud," oli Laura video üle rõõmus.