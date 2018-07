Hendrik Sal-Saller: kui teaksin hitivalemit, kirjutaks ma neid kogu aeg

"Kui ma teaks, ma kirjutaksin neid kogu aeg ja tõepoolest teeksin. Ei oska öelda, mis on hiti saladus. Seda enam, et viimasel ajal ma ei saa üldse midagi aru millestki," tunnistas Sal-Saller Raadio 2 hommikuprogrammis.

Muusik tõdes, et võtab muusikat kirjutades rahulikult ja ei mõtle hittide tootmisele. "Tõenäoliselt mängivad tuhanded ja miljonid erinevad faktorid asjade juures. Kui ma teaksin, oleksin ma tark mees ja teeksin seda," tunnistas ta.

Oma muusika kirjutamist nimetab Sal-Saller veidike teistsuguseks. "Mul on üldiselt nii, et mulle peab musa toimima kuidagimoodi ja siis ma leian selle teksti, mis peaks toimima selle musaga koos. See peab ennekõike mulle endale meeldima," rääkis Sal-Saller.

Ta lisas, et kui tal rullib peas meloodiajupp või käik, siis ta üldjuhul selle ka loo sisse vormistab. "Aga ei ole selget valemit, et peab olema üks lause, mida ma kordan tuhat korda ja see jääb lõpuks inimestele meelde," rääkis Sal-Saller.

Sal-Saller kummutas ka väite, nagu annaks ta Smilersist üle jäänud lood teistele artistidele. "Lugusid on kirjutatud artistist lähtuvalt, mitte seda, mis ülejääke mul vedeleb. Üldiselt ma ülejääke kellelegi väga ei paku, need ülejäägid ongi ülejäägid ja lähevad üldiselt prügikasti," rääkis Sal-Saller, kes on kirjutanud muusikat nii Ott Leplandile kui ka Inesele.

Uut muusikat, mis Eestis ilma teeb, Sal-Saller tihti ei kuula, kuigi Nublu megahiti "Mina ka" kuulis ta tänu bändikaaslasele lõpuks ära. "Ma pean tunnistama, et ma viimasel ajal väga palju ei ole kuulanud ja see ei ole mingi poos või midagi. Ma ei kuula väga palju raadiot ei bändibussis ega kodus," avaldas Sal-Saller.

Muusik tõdes, et on üldse pisut vanamoodne, kui asi puudutab muusika kuulamist. Kunagine vinüülifänn ei tahtnud CD-plaatidest midagi kuulda ja kui hakkas lõpuks plaate kuulama, ei tahtnud teada lähemalt Spotifyst. "Ma ütlesin, et plaat peab olema reaalselt kodus, sul on mõnus, võtad kätte, vaatad, paned masinasse. Läks nats aega jälle mööda, nüüd mul on Spotify püsiühendus kogu aeg olemas," naeris Sal-Saller, kes plaate enam üldse ei kuula.