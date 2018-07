Artur Talvik: need ajavaod on võimsad vaod, mis jäävad igaveseks Eesti rahvale

"Tavaliselt aitas su kohvrit pakkida ema, siis kui sa läksid kuhugi reisile, täna lähed sa väga pikale reisile ja sealt sa ei tule enam tagasi. Ja see kohver, mis sa endaga kaasa võtad, on väga suur. Me lapsed, kolleegid, paljud su sõbrad ja paljud Eesti inimesed tulid appi seda kohvrit pakkima," ütles Talvik.

Artur Talvik loetles, et sinna kohvrisse pakiks ta kaasa "Kanal 13" - esimese suurema saate, mida Talvik Eesti Televisioonis juhtis. Samuti peegli, aga mitte liikluspeegli. "Sulle ei meeldinud taha vaadata, sa tahtsid edasi vaadata. Isegi kui sa tegid neid ajaloosarju, sa tegid neid sellepärast, et rääkida, et sellised asjad on elus sündinud ja seal tulevikus me võiksime mõningaid asju korrata, mõningaid asju võiksime mitte järgi teha," ütles Talvik.

Talvik pakkis isale kaasa ka käokella, kus on hästi palju head muusikat, mis on Mati Talviku saadetes kõlanud. Lisaks tööriistad, luubi ja vinkli. "Oh, selle luubiga saad sa vaadata sealt ülevalt seda väikest rahvakildu, seda ainult üht miljonit. Saad vaadata nende hingede sisse, nagu sa tegid igapäevaselt ja avasid neid hingi. Saad öelda meile siin kõigile, et Eesti peab olema mitmevärviline, mitte mustvalge. Ja vaatevinkel, see huvitav vaatenurk, mis sul kõikidele asjadele oli, sellest me jääme ilma, aga mingi jälg kindlasti jääb meie südametesse," ütles Talvik.

Artur Talvik lubas isale kaasa anda tükikese Lõokese tänavast, kuhu jääb elama Mati Talviku ema, õde, abikaasa, poeg ja õetütred. "See on olnud su kodu, see kodu on näinud palju," ütles Talvik. "Neid lugusid on nii palju, mida selle kohvri sisse panna. Need on ülemere lood, ülemere lugusid teeb sulle nüüd su tütar kaugetel maadel. Ära muretse, ta teeb neid hästi," ütles Artur Talvik.

"Kärakat me sulle kaasa ei anna ja seda sa tead isegi, sest sa said sellest aru viimastel aastatel ja see on äge, et sa sellest aru said. Jah, seda pole vaja, sa saad muidu ka hakkama," lausus Talvik.

Talvik ütles, et see kohver, mis sai kaasa pakitud, on suurem kui nii mõnelgi teisel teletegijal. "Need asjad, mis me sulle kaasa paneme, on vastu pidanud ajaproovile. Mõned asjad on küll eetrisse läinud ja meil ei ole nendest koopiaid. See on uskumatu, mismoodi sa oskasid künda vagusid, meeletuid, võimsaid vagusid. 176 vagu said valmis. Sa teadsid, et vaol on algus ja vaol on lõpp, aga sa tegid neid ikka juurde. Need on ajavaod, need on võimsad vaod, mis jäävad igaveseks Eesti rahvale," rääkis Artur Talvik.