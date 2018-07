Vahur Kersna Mati Talvikust: täna tõmbame alla joone tervele ajastule

"Natuke rohkem kui aasta tagasi pidin ma siinsamas stuudios rääkima Mati 75. sünnipäeval. Ja tookord ma tundsin, et ma nagu ei ole seda väärt. Kõige selle juures ja eriti Mati juures. Täna on mul sama tunne. Ma ei saa päris hästi aru, kelle nimel ma räägin, keda ma esindan, kelle mõtted peaksid täna läbi minu kõlama. On need televaartajad? Need tuhanded, kümned, sajad tuhanded, need, kellede jaoks olid aastad, kui Mati Talvik oli televisiooni sünonüüm. Või on need kolleegid, keda näen siin täna kurbade ja pidulike nägudega," küsis Kersna oma kõnes.

Kersna sõnul on pärast Mati lahkumist tema Eesti Televisiooni kõige vanem tegev meesajakirjanik. "Ma ei tea, kas see on mingisugune näitaja ja ma ei tea, kelle süü see on, et meil tänasel päeval ei ole Eestis ekraanil vana tarka meest, keda vaataja kuulaks, usuks ja usaldaks," ütles Kersna.

Kersna lisas, et televisioon ei ole kunagi mina, televisioon on alati meie. "Tänane päev ei ole mitte ainult Mati ärasaatmise päev, see on päev, kui me tänuga pöördume ka nende inimeste poole, kes Matiga nende 50 aasta jooksul tegid koos saateid," tänas Kersna Mati kolleege.

Kersna sõnul võis Mati Talvik olla väga-väga õnnelik, et tema elu kulges just nii nagu ta kulges. "Nii palju kogeda, nii palju näha, nii palju teha, nii palju läbi elada on väga vähestele. Ma ei tea, kas kõik seda tahaksidki, kas kõik seda vääriksidki, aga Mati kindlasti," lausus Kersna ja lisas, et tänane päev ei ole mitte ainult kurb päev, see on ka pidulik päev. "Sel päeval, täna, siin, nüüd tõmbame alla joone tervele ajastule. 50 aastale Eesti Televisioonis, Eesti elus, meie maailmas," ütles ta.

Kersna sõnul sai Mati lahkumisega ajastu otsa. "Ta ei tule kellelegi meist enam kunagi vastu selle maja koridorides ja meil ei lähe tuju ainult tema nägemisega hetkega heaks. On öeldud, et Mati oli suur õpetaja, aga kui me küsime, mida ta õpetas, siis tegelikult on vastus, et ta õpetas energeetiliselt. Mati kiirgas headust. Me ei ole tõenäoliselt vist keegi kohanud oma elus ühtegi teist inimest, kes on nii lõpmatu headuse majakas - nii ekraanil kui ka elus. Ja see on tema kõige suurem teene, mitte need tuhanded saated, kümned tuhanded jutud ja lood ja inimesed, keda ta intervjueeris, vaid tema olek ekraanil," lausus Kersna.

Ta lisas, et Mati kandis oma lippu auga algusest lõpuni välja. "Ma ei tea, kas kunagi tuleb keegi, kes suudab midagi sellist korrata, aga võib-olla polegi vaja, sest ajad muutuvad ja väljakutse inimestele, ka ajakirjanikele ja ekraaninägudele on hoopis teised," rääkis ta.