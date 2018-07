Raul Rebane: ega Matil midagi suurt enam teha jäänud

25. juulil surnud telelegend Mati Talvik saadeti täna viimsele teele telemajast. Meediaekspert Raul Rebane ütles oma kõnes, et Mati Talviku puhul oli eriline, et ta kuulas teisi ja talle räägiti ära.

"Mati Talvik vanaks ei saanudki. Väliselt küll, aga sisuliselt kindlasti mitte. Selline ta oli. Temaga oli väga lihtne saada sõbraks, heaks tuttavaks ja sealt tuli see, et talle räägiti ära. See oli tema iseloom, aga iseloom tihti on saatus ja see tuli kaasa ka talle televisiooni, tema töömeetodisse. Talle räägiti ära," rääkis Rebane.

Rebane ütles, et kui ette võtta Eesti ajakirjandusklassikud, siis Pandile oli sõnas ajakirjandus sõna teine pool väga tähtis, temal oli väga ilus sõna, Karemäe kirjeldas elu, Toomas Uba jaoks ajakirjandus oli vahend, et võidelda spordi eest, aga Mati Talvik kuulas teisi.

"Kunagi küsiti Pandi käest, et mida ta hiljem tegema hakkab, ta ütles, et ma hakkan vist lastele rääkima muinasjutte. Ta sinna kunagi ei jõudnud, aga Mati tegi selle tsükli ja sa ajaloolaseks televisioonis," ütles Rebane.

Ta lisas, et viimastel päevadel räägivad inimesed sellest, mis see tegelikult oli. "See ei ole popmuusika, see on klassika, see ei ole kõigile. See on valitutele ja ajaloo kaudu me õpime ka täna otsuseid tegema ja ta tegi seda, ta lõi mingisuguse uue kujundi, mis jääb kestma kauaks ajaks. Tema tegi 50 aastat, mitte keegi teine seda ei teinud, kõigil teistel tuli midagi muud vahele, kellel surm, kelle poliitika, kellel mingi uus amet, aga temal ei tulnud, temale räägiti lõpuni ära," lausus Rebane.

Rebane tunnistas, et Mati Talvik ütles oma 65. sünnipäeval midagi sellist, mis teda tänaseni kummitab. "Ta ütles seda televisiooni kohta ja minu meelest oli ta läinud mingisse uude tsüklisse, ta ütles, et me kõik teeme siin tõde, aga tegelikult me teeme väga palju sellist, mida üldse pole olemas. Sellega Mati läks vanade tarkade meeste punti ja sellisena ta ka lahkus. Noorest toredast ajakirjanduspoisist, uudishimulikust, oli saanud vana tark mees, ring peal, ega midagi suurt enam teha jäänud," tõdes Rebane.

Rebase sõnul on sellistel inimestel nagu Mati erakordne õnn, et kui nad on väga head, siis tulevad nad ühel päeval meie koju tagasi. "Sellepärast saab täna öelda natuke ebatavalisemalt - hüvasti ja kohtumiseni," jättis Rebane Mati Talvikuga hüvasti.