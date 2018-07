"Meie elud koosnevad tuhandetest kildudest, mis moodustavad kirjeldamatu mosaiigi. Panna see kõik kokku tervikuks, on raske iga inimese jaokski, kõnelemata tervest rahvast. Aga selleks, et liita mingilgi moel seda mosaiiki, vajame möödapääsmatult kedagi, kes aitaks luua terviku, kõnelda meie kõigiga, meist kõigist ja meile kõigile," ütles Roose.

Roose sõnul on viimased 50 aastat olnud meie rahva jaoks sellised, mis on olnud justkui algallikaks hiinlaste ütlusele: "Soovin, et elaksid huvitaval ajal." "Me ei saa kunagi teada, kas ja kuidas oleks üks väike rahvas suutnud elu ja tervisega läbida sellise ajalookeerise, kui meid läbi kõigi nende tormide oleks juhatanud televisioon ja inimesed selle sees," arutles Roose.

Roose sõnul suutis Mati Talvik jääda oma töös alati heatahtlikuks ja vahetuks. "Nagu kinnitavad tuhanded tunnid arhiivi ja arhiivipilti, saab inimeste südametesse jõuda nii noortesaate- kui ka muusika- nii elukirjelduse- kui ka poliitika- nii uudiste- kui ka ajaloovormis, jäädes seejuures alati vahetuks, heatahtlikuks, sõbralikuks ning õige pisut eneseirooniliseks. Just nii kirjutas end kogu meie rahva ajalukku ja südamesse Mati. Selliste kurbade sündmustega nagu täna, käib kaasas komme kõneleda ainult head. Ometi Mati puhul pole vaja mingit ilustamist, vähemalt läbi ekraani vaadates jääb kestma tema lõputu positiivsus ja soe karisma," lausus Roose.

Roose tänas Talvikut isiklikult, sest legendaarne saatejuht kajastas läbi ajaloosaate "Ajavaod" ka ERR-i juhi perekonna lugu. "Kõige selle tõttu saan kinnitada vaid piiritut tänu nii isiklikult, sest ilma Matita poleks "Ajavagude" kaudu jäädvustatud ka minu vanavanaisa saatus, kes oli sada aastat tagasi tuntud inimene, kui ka kõigi oma eelkäijate nimel, ringhäälingu juhtide nimel. Just Mati oma tööga lõi iga päev uuesti selle organisatsiooni, mida me uhkusega teenime, aitäh sulle Mati," ütles Roose.