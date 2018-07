Projekti juhendajaks oli koreograaf ning filmitegija Ruta Ronja Pakalne, kes andis noortele edasi nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi, lastes noortel siiski vabalt, vastavalt oma loodud kontseptsioonidele tegutseda.

Projektis osales noori üle kogu Eesti ning pea kõikidest suurematest tantsukoolidest.

Protsessi kõrghetk oli võttepäev Lauraga – noorte jaoks oli eriti põnev töötada nii lähedal nende armastatud lauljaga ning veenduda, et superstaarid ei ole üldse nii ülbed või uhked kui arvatakse. "Laura oli üliarmas, ta läks kõigi meie ideedega kaasa ning lisas meisse enesekindlust, et me saame hakkama. See oli kõik ääretult lõbus," jagas oma emotsioone laagris osalenud tantsija Lisandra Leemets.

Projekt sai teoks tänu ENTÜ ning Tartu tantsuakadeemia koostööle ning aktiivsete noorte tantsijate initsiatiivile.