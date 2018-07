Ikoonilise moeajakirja peatoimetaja on Anna Wintour, kes valib kaanestaarid ning vastutab ajakirja sisu eest. On harukordne juhus, kui kaanestaarile antakse võimalus otsustada piltide ja teksti osas, vahendas Huffington Post.

Kuigi Vogue pole seda veel kinnitanud, usutakse, et Beyoncé on septembrikuu numbri kaanel.

Beyoncéd pildistab 23-aastane mustanahaline fotograaf Tyler Mitchell, kelle popstaar ise välja valis. See on esimene kord Vogue'i 126-aastase ajaloo juures, kui kaanefoto pildistab mustanahaline.

"Ma kujutan mustanahalisi ja teise nahavärviga inimesi väga naturaalsel moel. Minu piltides on aus pilk," on Mitchell öelnud. Noor fotograaf on juba pildistanud kampaaniaid Marc Jacobsile ja Givenchyle.

Wintour on varasemalt eelistanud kogenumaid fotograafe. "Põhjus, miks 23-aastane mustanahaline fotograaf Beyoncéd pildistab, on see, et Beyoncé kasutas oma võimu, et teda sinna saada," rääkis allikas Huffington Postile.

Vogue ise pole Beyoncé fotoseeriat kommenteerinud.

Beyoncé on harv külaline ajakirjades ning annab minimaalselt intervjuusid. Beyoncé oli viimati septembri kaanestaar 2015. aastal, kui teda pildistas Vogue'i tihe koostööpartner Mario Testino. Pärast jaanuari pole Mario Testino Vogue'ile pildistanud, sest sattus ahistamisskandaali.