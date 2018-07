Sepo Seeman: lapselaps õigustas oma sünniga minu hallid juuksed ja habeme

Piret Laurimaa ja Sepo Seeman etendavad suvel Toomas Nipernaadi lugu. Lavastust, mis räägib armastusest, ümbritseb ka armastus, sest kogu teatri taga on mõlema näitleja pered ning vanaisa on toetamas Sepo Seemani pojapoeg.

"Kõik lähisugulased on rakendatud. Ema rebib piletikontse, valmistab ette kostüüme ja tegeleme jõudumööda reklaamiga. Tegelikult on meil nii-öelda pereteater, kus kaks perekonda on angažeeritud ja kedagi me juurde ei orjasta," rääkis Seeman ETV saates "Ringvaade".

"Inriid ja Toomas Nipernaadi" autor on Tiit Palu, Sepo Seemani lavapartneri Piret Laurimaa abikaasa. Sepo Seemani abistab aga igakülgselt abikaasa Enel. Seemani sõnul toimib selline korraldus väga hästi. "Järelikult on kõik õiges paigas ja südamed löövad nagu vaja, ei siis ole mingisugust jama karta," ütles Seeman.

Teatrisaalis on toetamas ka Seemani pojapoeg, peaaegu aastane pojapoeg. "Väga äge. Puristad, plukerdad, pläkerdad ja naudid seda," ütles Seeman, kes naeris, et poiss õigustas oma sünniga tema hallid juuksed ja habeme. "Kuna ma võtsin vastu otsuse, et sel aastal ma ühtegi uut riietuseset ei osta, siis ma käin oma koledate vanade riietega ja olen vanaisa," naeris Seeman.

Pärnu Suveteatri suvelavastus "Inriid ja Toomas Nipernaadi" etendub Pärnu Jahtklubi purjekakuuris. Seeman ise end Nipernaadina ei tunne. "See Nipernaadi nüüd teab mis tore mees ei ole, on üle heroiseeritud natuke. Selline süüdimatu mölalõug, kes käib perest peresse ja ajab vorsti keresse," tõdes ta.

Tükk räägib armastusest ja seda vaataja ka leiab. Seemani sõnul on tal hea meel, et saab seda kõike jagada pikaaegse lavapartneri Piret Laurimaaga. "Mul on ääretult hea meel jagada lava taaskord oma armsa lavapartneriga, kellega me oleme teinud seda sadu kordi nende kümnete aastate jooksul. Ma arvan, et 20 aastat küll. See on õhkõrn partnerlus, nimetamegi seda armastuseks," ütles ta.