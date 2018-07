Sweet Spot festivali külastas üle 15 000 inimese

27. ja 28. juulil esmakordselt toimunud Sweet Spot festival tõi kokku üle 15 000 külalise, kes said nautida emotsionaalseid ja meeldejäävaid etteasteid maailmakuulsatelt artistidelt nagu näiteks Roisin Muprhy, Tom Odell, Jose Gonzalez, Kodaline, 5'Nizza ning parimatelt Eesti esinejatelt nagu Trad.Attack!, Ewert and The Two Dragons, Tommy Cash, Reket ja mitmed teised.

Kuigi festivalilt jäid viimasel hetkel kõrvale artistid nagu London Grammar ja Artwork, ütles festivali tegevjuht Anton Must, et jäi festivaliga rahule.

"Ala õnnestus hästi üles ehitada ning püüame järgmisel aastal linnaga kokkuleppele jõuda ja ruumi natuke juurde saada, et inimestel oleks veelgi mugavam. Lavade arv jääb ilmselt samaks, programmi paneme kokku nii, et pealavadel ei oleks kattuvusi. Kindlasti võtame arvesse publiku tagasisidet," lubas ta.

Järgmise aasta festival toimub samas kohas 5. ja 6. juulil. Ole Sweet Spot Festival 2019 uudistega kursis Facebooki vahendusel.