Eesti külade lood vormitakse raamatuks

Külaliikumine Kodukant asub Eesti külade lugusid kaardistama, et need ühel hetkel raamatuks vormida.

"Külad on kogu aeg olnud aktiivsed oma ajalugu talletama. Seda on tarvis, et ka saja aasta pärast oleks meie järeltulijatel võimalik Eesti külade sünni, pärandi ja kultuurilooga tutvuda," rääkis Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse esimees Krista Habakukk. Tema sõnul plaanib Kodukant info külaraamatute kohta kokku koguda, kaardistada ning säilitada. "Siis on hea hiljem vaadata, millises külas ja millest kirjutatud," rääkis Habakukk.​

Iseäranis Eesti juubeliaastal ilmub suur hulk väärikaid ajalooraamatuid - hiljuti üllitas näiteks Ingliste küla 548-leheküljelise mahuka teose "Ingliste sõnas ja pildis". "Arhiivimaterjalidega tutvudes on selgunud, et Ingliste küla (Helule) on kirjalikes allikates esmakordselt mainitud mõnevõrra varem kui seni teadsime, juba 1379. Seega saame 2019. aastal tähistada Ingliste esmamainimise 640. aastapäeva," kirjutas raamatu koostaja Aare Hindremäe oma eessõnas.

Raamat ilmus Eesti juubeliaastal ning kuulub samuti kohaliku kogukonna poolt üle antud EV100 kingituste hulka. "See on parim näide suurepärasest uurimistööst küla ajaloo kohta ning võiks olla eeskujuks külaraamatute koostamisel," kiitis projekti "EV100 igas külas" koordinaator Merle Jantson Ingliste küla mahukat ajalookogumikku.

Jantsoni sõnul on mitmed teisedki külad omalt poolt Eestile kingituseks just oma lood raamatuks vorminud: Undva küla kinkis järeltulevatele põlvedele ajalooraamatu "Undva (ja maailm) läbi nelja sajandi" koos kaartide ja CD plaadiga, Käsmu külaselts tähistas hiljuti rahvamaja sajandat sünnipäeva ning üllitas raamatu "12 põlve Käsmus". Külaraamatuid plaanivad veel sel aastal Oidrema, Ratla, Külasema, Kuijõe, Eistvere jt.

Oma lugu võib aga talletada mitmel moel: näiteks Alle-Saija teatritalus etendunud ".. ja õunapuud õitsevad" vormis näitemänguraamatuks ja etenduseks ühe Võrumaa pere loo. "Üks hoopis teistmoodi lugu on ka "100 Peipsiäärse vene köögi retsepti". Peipsi ääres Venekülas ajaloo ja kultuuri säilitamisega tegelev kogukond kogus kohalikelt perenaistelt kodukoha traditsiooniliste toitude retsepte. Huvitavamatest pandi kokku sajaleheküljeline retseptiraamat eesti, vene ja inglise keeles," rääkis Jantson.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest.